Samsun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.





Mevlana Mahallesi Altınyurt 1. Sokak'ta bulunan M.K.'ye ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.





Yangının sıçradığı evin yanında bulunan ahırdaki büyükbaş hayvan da telef oldu.







