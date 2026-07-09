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        Samsun'da meyve yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Samsun'da meyve yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        İrfan U. (‎35) yönetimindeki 05 ACL 775 plakalı meyve yüklü kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Yenice Mahallesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonette bulunan Müjdat G. (32) yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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