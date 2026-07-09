Samsun'da meyve yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İrfan U. (‎35) yönetimindeki 05 ACL 775 plakalı meyve yüklü kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Yenice Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan Müjdat G. (32) yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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