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        Samsun'da "boğulma" ihbarını araştıran ekipler yüzücüyle karşılaştı

        Samsun'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle hakkında ihbarda bulunulan kişinin yüzdüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Samsun'da "boğulma" ihbarını araştıran ekipler yüzücüyle karşılaştı

        Samsun'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle hakkında ihbarda bulunulan kişinin yüzdüğü ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Kurupelit Yat Limanı yakınlarında bir kişinin kıyıda kıyafetleri ile kişisel eşyalarının bulunduğu ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'na 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

        Sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1,5 saat arama çalışması yapan ekipler, Hakan B'yi (60) yüzerken buldu.

        Profesyonel yüzücü olduğu belirtilen Hakan B, karaya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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