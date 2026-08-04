Samsun'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde, onarmak için çıktığı 3 katlı binanın çatısından aşağı düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Engin B, Çeşme Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısını onardığı sırada elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü.



112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Engin B, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.



Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine nakledilen ağır yaralı işçi, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

