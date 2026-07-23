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        Samsun'da coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat dönemi başladı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde coğrafi işaret tescilli kestane balında hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Samsun'da coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat dönemi başladı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde coğrafi işaret tescilli kestane balında hasat dönemi başladı.

        Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Yayla Mahallesi Düzdağ mevkisinde düzenlenen 2. Geleneksel Kestane Balı Festivali'nde arı kovanları açılarak bal petekleri çıkarıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere, arıcılığın hem Samsun hem de Salıpazarı ekonomisi açısından önemli bir sektör olduğunu söyledi.

        Salıpazarı'nda fındık üretiminin yanı sıra arıcılığın da üreticilere önemli gelir sağladığını vurgulayan Yılmaz, ilçenin coğrafi yapısı, zengin bitki örtüsü ve kestane ormanlarının arıcılık faaliyetlerine elverişli olduğunu anlattı.

        Samsun genelinde yaklaşık 98 bin arılı kovan bulunduğunu, 1785 arıcı tarafından yılda yaklaşık 1000 ton bal üretildiğini dile getiren Yılmaz, arıcıların kestane balı üretiminin yanı sıra gezginci arıcılık faaliyetleriyle farklı bölgelerdeki bitki örtüsünden de yararlandığına işaret etti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının arıcılara yönelik desteklerini artırdığına dikkati çeken Yılmaz, "Birlik üyesi gezginci arıcılık yapan üreticilere kovan başına 266 lira, birlik üyesi olmayan üreticilere ise yaklaşık 170 lira destek sağlanıyor. 2025 yılında Samsun'daki arıcılara yaklaşık 14,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı." dedi.

        Yılmaz, kestane balında kovan başına ortalama 5-6 kilogram ürün alındığını belirterek, "Verimi çok yüksek olmasa da kaliteli, aroması farklı ve boğazı hafif yakan bir baldır. Coğrafi işaretli olması balımıza ayrı bir değer katıyor. İlimizde 8 bal ormanı ve yaklaşık 40 bin dekar kestane ormanı bulunuyor. Bu durum kestane balını Samsun için oldukça önemli hale getiriyor." diye konuştu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Korkmaz da Salıpazarı'nın hem fındık hem de kestane balı bakımından önemli potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, kestane balının Avrupa Birliği'nde de coğrafi işaret tescili alması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Festivale Salıpazarı Belediye Başkan Vekili Hasan Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ile davetliler ve üreticiler katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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