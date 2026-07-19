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        Samsun'da denizde alabora olan teknedeki 6 kişiden 3'ü kurtarıldı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Samsun'da denizde alabora olan teknedeki 6 kişiden 3'ü kurtarıldı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayboldu.

        Costal mevkisinden denize açılan, içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Ç. kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, Rabia Ç. ve Rana D. ekiplerce kurtarıldı.

        Kayıp 3 kişiye ulaşılması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar suda, sahil güvenlik helikopteri de havadan arama çalışması gerçekleştiriyor.









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