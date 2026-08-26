Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi kurtarıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Karadeniz'de etkili olan dalga ve rip akıntısına rağmen denize giren bazı vatandaşlar, kıyıya dönmekte güçlük çekti.
Çatalçam mevkisinde 3, Pelikköy'de 2 ve Denizevleri mevkisinde 2 kişi olmak üzere 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerlerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 7 kişiyi sudan çıkardı.
Yetkililer, vatandaşları rüzgarlı havalarda denize girmemeleri, rip akıntısına kapıldıklarında kıyıya paralel yüzmeleri konusunda uyardı.
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