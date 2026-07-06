Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi. Çamlıyazı Mahallesi'nde Necdet Bolat'ın (62) kullandığı 55 BDJ 56 plakalı kamyon, yol kenarındaki ev ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Bolat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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