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        Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.


        Çamlıyazı Mahallesi'nde Necdet Bolat'ın (62) kullandığı 55 BDJ 56 plakalı kamyon, yol kenarındaki ev ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Bolat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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