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        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Nuri S. (45) yönetimindeki 55 ACC 467 plakalı traktör, Göltepe Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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