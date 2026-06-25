Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Nuri S. (45) yönetimindeki 55 ACC 467 plakalı traktör, Göltepe Mahallesi'ndeki tarlada devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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