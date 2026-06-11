Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da düzenlenen "Demo Day" etkinliğinde iş fikirleri yarıştı

        Samsun'da düzenlenen "Demo Day" etkinliğinde iş fikirleri yarıştı

        Samsun'da yenilikçi iş fikirleri ve teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen "PROJEXeleration THS4+ Hızlandırma ve Demo Day" programının finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Samsun'da düzenlenen "Demo Day" etkinliğinde iş fikirleri yarıştı

        Samsun'da yenilikçi iş fikirleri ve teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen "PROJEXeleration THS4+ Hızlandırma ve Demo Day" programının finali gerçekleştirildi.

        Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle yürütülen programın finali, Samsun TSO Meclis Salonu'nda yapıldı.

        Programda, girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşları, yatırımcılar ve akademisyenler bir araya gelerek geliştirilen projeleri inceleme fırsatı buldu.

        Burada girişimciler, projelerini yatırımcılar ve sektör temsilcilerinin beğenisine sundu. Geliştirilen 37 proje arasından seçilen 12 iş fikri, jüri önünde sunum yaptı. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren proje sahiplerine ödülleri verildi.

        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, buradaki konuşmasında, Samsun'da oldukça güçlü girişimcilik ve üretim potansiyeli bulunduğunu söyledi.

        Belirli olgunluk seviyesine ulaşmış projeleri yatırımcılarla buluşturduklarını belirten Aydın, "Hedefimiz projelerin ticarileşme süreçlerini hızlandırmak, yatırım alma kapasitelerini artırmak, ekonomik ve toplumsal değere dönüşmelerine katkı sağlamaktır. Üniversite, kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin ortak vizyon etrafında bir araya gelmesi, bugünün değil, geleceğin Samsun'unu inşa etme açısından da büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Girişimcilerin uzmanlarla bir araya gelerek fikirlerini geliştirdikleri bir süreç içinden geçtiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

        "Üniversitelerin görevlerinden biri bilgi üretmektir. Artık bilgi üretmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. O bilginin AR-GE'ye, AR-GE'nin de ürüne dönüşmesi gerekiyor. Samsun Üniversitesi olarak öğrencilerimizi, akademisyen ve girişimcilerimizi yenilikçi fikirlerle desteklemeyi, onları doğru paydaşlarla buluşturmayı ve fikirlerini somut çıktılara dönüştürmeyi, her zaman katkı sağlamayı önceliğimiz olarak belirledik. İnanıyorum ki bugün tanıtılacak projeler yalnızca bir değerlendirme sürecinin parçası olarak kalmayacak, yeni iş birliklerinin, yeni yatırımların ve yeni girişimlerin başlangıç noktası olacaktır."

        OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine farklı programlar aracılığıyla destek verdiklerini dile getirerek, "Samsun, orta ve yüksek teknoloji sanayide gelişme hedefleri olan ve onun da çok ciddi adımlarını atmış bir şehir ama bunu AR-GE ile de bütünleştirmesi gereken bir şehir. Sektörümüzdeki birçok paydaş da bu ekosisteme çok güçlü destek veriyor." diye konuştu.

        SAMSİAD Başkanı Süleyman Eldemir de Samsun'un sanayide, tarımda, turizmde belli yerlere geldiğini ama bunların yeterli olmadığına işaret ederek, "Artık ileri teknoloji kullanmak kaçınılmaz. Bu bakımdan girişimcilere büyük rol düşüyor. Çağımızın kalkınma modeli sadece üretim yapmak değil. Çağımızın kalkınma modeli teknoloji geliştirmek, yenilik üretmek, girişimcilik ekosistemini oluşturmaktır. Bu programla Samsun'da böyle bir ekosistem oluşturmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Programda ayrıca, "Yapay Zeka Çağında Yatırımcılık" başlıklı panel de düzenlendi.

        Girişimcilerden Fatmanur Poyraz Ekinci'ye ait "Varroa Destructor'a Karşı Geliştirilen Destekleyici Premiksin Karadeniz Bölgesinde Geniş Ölçekli Kovan Uygulamaları" isimli proje birinci, Eslem Türkseven'e ait "Lifeline" projesi ikinci, Recep Çakmak'a ait "Akıllı Haberleşmeli Gerilim Algılama Modülü" ise üçüncü oldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Samsun'da özel eğitim öğrencileri spor atölyesi etkinliğinde buluştu
        Samsun'da özel eğitim öğrencileri spor atölyesi etkinliğinde buluştu
        Çarşamba Ticaret Borsası MYO'da 238 öğrencinin mezuniyet heyecanı
        Çarşamba Ticaret Borsası MYO'da 238 öğrencinin mezuniyet heyecanı
        Samsun MYO'da 33. dönem mezuniyet coşkusu
        Samsun MYO'da 33. dönem mezuniyet coşkusu
        12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla...
        12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla...
        Ladik'te mezuniyet programında öğrencilere milli takım forması hediye edild...
        Ladik'te mezuniyet programında öğrencilere milli takım forması hediye edild...
        Samsun'da GEKİS eğitimi: Hayvancılıkta dijital takip güçleniyor
        Samsun'da GEKİS eğitimi: Hayvancılıkta dijital takip güçleniyor