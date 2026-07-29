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        Samsun'da gençlere "Bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü çalışmaları kapsamında gençlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 08:35 Güncelleme:
        Samsun'da gençlere "Bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü çalışmaları kapsamında gençlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi gerçekleştirildi.

        Bafra Gençlik Merkezi'ndeki programa konuşmacı olarak katılan Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Gençlik Merkezi üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelerek madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmede bulundu.

        Gençlere seslenen Emre Güneş, "Bağımlılık sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da esir alır. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Boş zamanlarınızı spor, sanat ve kitapla doldurarak bağımlılıkların tuzağına düşmeyin. Unutmayın, bağımlı olma, özgür ol." ifadelerini kullandı.

        Seminerde ayrıca Yeşilay bünyesinde yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı'nın detayları aktarıldı ve erken yaşta bilinçlenmenin önemi anlatıldı.

        Gençlerin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlanan programın sonunda Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, katkılarından dolayı Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş'e teşekkür ederek benzer eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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