Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Melik mevkisinde Z.K. (68) idaresindeki PAF CI 55 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta bekleyen C.S. (57) yönetimindeki 34 GZ 1565 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Z.K. ve C.S. ile yolculardan E.S. (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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