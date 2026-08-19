Samsun'da inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Depoda bulunan plastik malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangının çevredeki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Yeni Mahalle Gazi Ese Duman Caddesi'nde Yaşar Özgör'e ait inşaat malzemesi deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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