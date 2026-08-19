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        Samsun'da inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Samsun'da inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Yeni Mahalle Gazi Ese Duman Caddesi'nde Yaşar Özgör'e ait inşaat malzemesi deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, SASKİ, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Depoda bulunan plastik malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangının çevredeki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

        Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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