Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kadınlar mısır kabuklarını sepet ve çantalara dönüştürdü

        Samsun'da kadınlar mısır kabuklarını sepet ve çantalara dönüştürdü

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Bafra zembili" atölye çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Samsun'da kadınlar mısır kabuklarını sepet ve çantalara dönüştürdü

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Bafra zembili" atölye çalışması gerçekleştirildi.

        Enstitüdeki atölye çalışmasında kadınlar kuru mısır kabuklarından Bafra zembili tekniğini kullanarak kendilerine ve sevdiklerine hediyelik eşya yaptı.

        Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Bölümü Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölye çalışmasında kadınlara mısır kabuklarını nasıl değerlendireceklerini öğrettiklerini söyledi.

        Bafra zembili tekniğini kullanarak mısırın dışını kaplayan kabukları sepet ve çanta haline getirdiklerini anlatan Karabayır, "Mısır yaprakları her üründe rahatlıkla kullanılabilir. Mısır yaprağından üretilen bu ürünler gündelik hayatta da oldukça kullanılıyor. İnsanlar son dönemde bu ürünlere ilgi göstermeye başladı. Sıfır atık kapsamında da üretim yapıyoruz. Malzeme olarak mısırın dış yapraklarını toplayıp, kurutup, boyuyoruz. Yapım aşamasında bu mısır yapraklarını ıslatıyoruz. Sonrasında da zembil tekniğiyle istediğimiz ürüne bu yaprakları işliyoruz." dedi.

        Karabayır, mısır kabuklarını kullanarak sepet, çanta, duvar panosu, kalemlik gibi ürünleri rahatlıkla yapabildiklerini belirterek, "Her üründe kullanılabiliyor çünkü mısır yaprağı çok güzel şekil alıyor. Sonuç olarak atılan bir malzemeyi sanat eserine dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?

        Benzer Haberler

        Otomobil, TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Otomobil, TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Samsun'da 2025'te 9 bin 805 kişi hayatını kaybetti: Yüzde 55'i erkek
        Samsun'da 2025'te 9 bin 805 kişi hayatını kaybetti: Yüzde 55'i erkek
        Samsun'da bir ortaokulda "Yabancı Dil Sokağı" açıldı
        Samsun'da bir ortaokulda "Yabancı Dil Sokağı" açıldı
        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
        Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
        Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü
        Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü