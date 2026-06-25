Samsun'da kadınlar mısır kabuklarını sepet ve çantalara dönüştürdü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Bafra zembili" atölye çalışması gerçekleştirildi.



Enstitüdeki atölye çalışmasında kadınlar kuru mısır kabuklarından Bafra zembili tekniğini kullanarak kendilerine ve sevdiklerine hediyelik eşya yaptı.



Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Bölümü Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölye çalışmasında kadınlara mısır kabuklarını nasıl değerlendireceklerini öğrettiklerini söyledi.



Bafra zembili tekniğini kullanarak mısırın dışını kaplayan kabukları sepet ve çanta haline getirdiklerini anlatan Karabayır, "Mısır yaprakları her üründe rahatlıkla kullanılabilir. Mısır yaprağından üretilen bu ürünler gündelik hayatta da oldukça kullanılıyor. İnsanlar son dönemde bu ürünlere ilgi göstermeye başladı. Sıfır atık kapsamında da üretim yapıyoruz. Malzeme olarak mısırın dış yapraklarını toplayıp, kurutup, boyuyoruz. Yapım aşamasında bu mısır yapraklarını ıslatıyoruz. Sonrasında da zembil tekniğiyle istediğimiz ürüne bu yaprakları işliyoruz." dedi.



Karabayır, mısır kabuklarını kullanarak sepet, çanta, duvar panosu, kalemlik gibi ürünleri rahatlıkla yapabildiklerini belirterek, "Her üründe kullanılabiliyor çünkü mısır yaprağı çok güzel şekil alıyor. Sonuç olarak atılan bir malzemeyi sanat eserine dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.



