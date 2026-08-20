Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı

        Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Doğukan Bayrak'ı Atakum ilçesindeki saklandığı karavanda yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Bayrak'ın Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu Tribün Lideri olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        "Pala bıyıklı kedi" görenlerin dikkatini çekiyor
        "Pala bıyıklı kedi" görenlerin dikkatini çekiyor
        Samsun'da 10 yıl hapisle aranan tribün lideri yakalandı
        Samsun'da 10 yıl hapisle aranan tribün lideri yakalandı
        Prof. Dr. Albayrak: Kuduz kesinlikle ihmale gelmez
        Prof. Dr. Albayrak: Kuduz kesinlikle ihmale gelmez
        Salıpazarı'nda çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verildi
        Salıpazarı'nda çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verildi
        Samsun'da bıçakla 1 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
        Samsun'da bıçakla 1 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
        Uzmanı uyardı: "Sıcak havalarda tansiyon dalgalanmalarına karşı önlem şart"
        Uzmanı uyardı: "Sıcak havalarda tansiyon dalgalanmalarına karşı önlem şart"