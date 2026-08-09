Samsun'da kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden biri yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden biri yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden biri yakalandı.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde kırtasiye dükkanı işleten B.D. (43) ile kadın müşterisi tartıştı.
Müşterinin ayrılmasından bir süre sonra kadının yakınları oldukları belirlenen 6 kişi iş yerine geldi.
Kasanın arkasındaki kırtasiyeciyle tartışan ve tezgahın üzerine çıkarak B.D'yi darbeden zanlılar, daha sonra uzaklaştı.
Esnafın ihbarı üzerine çalışma başlatan Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların kırtasiyeciyi darbetme anı yer alıyor.
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