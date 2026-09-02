Samsun'da kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza verildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesti.
İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Operasyonda, kumardan temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
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