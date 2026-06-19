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        Samsun'da "mavi kapak kampanyası" düzenlendi

        Samsun'un Atakum ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda yürütülen "Mavi Kapak Toplama Kampanyası" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Samsun'da "mavi kapak kampanyası" düzenlendi

        Samsun'un Atakum ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda yürütülen "Mavi Kapak Toplama Kampanyası" tamamlandı.

        Öğrencilerde çevre ve yardımlaşma bilinci oluşturulması amacıyla başlatılan proje kapsamında yıl boyunca mavi kapak toplandı.

        Toplanan kapaklar, engelli bireye akülü araç alınması amacıyla ilgili derneğe teslim edildi.

        Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle işaret dili üzerine uygulamalı çalışma yapıldı, öğrenciler işaret dili eşliğinde şarkı söyledi.

        Okul müdürü Nagihan Çağlak Bay, öğrencilerin küçük yaşta duyarlılık kazanması ve bir insanın hayatına dokunmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, projeye destek olanlara teşekkür etti.




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        Galeri

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