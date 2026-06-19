Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da mali suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliye "ev hapsi"

        Samsun'da mali suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliye "ev hapsi"

        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sine "ev hapsi" tedbiri uygulandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 01:01 Güncelleme:
        Samsun'da mali suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliye "ev hapsi"

        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sine "ev hapsi" tedbiri uygulandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı, 2 şüpheli ise haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


        Ayrıca tüm şüphelere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve otomatik tüfek, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında

        Benzer Haberler

        Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Samsun Üniversitesinden 8. yılında 616 öğrenci mezun oldu
        Samsun Üniversitesinden 8. yılında 616 öğrenci mezun oldu
        Bafra'da Ali Kale Turistik Tesisleri yüzme havuzu açılıyor
        Bafra'da Ali Kale Turistik Tesisleri yüzme havuzu açılıyor
        Matematikte dereceye giren imam hatipliler ödüllerini aldı
        Matematikte dereceye giren imam hatipliler ödüllerini aldı
        SAMÜ'de 616 öğrencinin mezuniyet heyecanı
        SAMÜ'de 616 öğrencinin mezuniyet heyecanı
        Parasına haciz uygulandığı iddiasıyla kendisine zarar vermeye çalıştı
        Parasına haciz uygulandığı iddiasıyla kendisine zarar vermeye çalıştı