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        Samsun'da motosikletli zabıta ekipleri göreve başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha hızlı ve etkili çalışma yürütmek için motosikletli zabıta ekiplerini sahada görevlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Samsun'da motosikletli zabıta ekipleri göreve başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha hızlı ve etkili çalışma yürütmek için motosikletli zabıta ekiplerini sahada görevlendiriyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi denetimlerini daha hızlı ve etkili şekilde sürdürebilmek adına motosikletli zabıta ekiplerini devreye aldı.


        Özellikle şehir merkezi, dar sokaklar, yaya bölgeleri, parklar, sahil bandı, pazar yerleri ve etkinlik alanlarında görev yapan motosikletli zabıta ekipleri kolay hareket edebildikleri için vatandaşlara daha hızlı hizmet sunuluyor.

        Motosikletli zabıta ekipleri kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık, çevre kirliliği ve izinsiz faaliyetlerle ilgili denetimlerini daha etkin gerçekleştirirken vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde müdahale ediyor.


        Ayrıca pazar yerleri, okul çevreleri, parklar ve meydanlarda düzenli devriye gezerek kamu düzeninin korunmasına katkı sağlıyor.


        Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de görev yapan motosikletli zabıta ekipleri, gerektiğinde ilgili kurumlarla iletişim kurarak ilk müdahale süreçlerine destek veriyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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