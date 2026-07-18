Samsun'da motosikletli zabıta ekipleri göreve başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha hızlı ve etkili çalışma yürütmek için motosikletli zabıta ekiplerini sahada görevlendiriyor.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi denetimlerini daha hızlı ve etkili şekilde sürdürebilmek adına motosikletli zabıta ekiplerini devreye aldı.





Özellikle şehir merkezi, dar sokaklar, yaya bölgeleri, parklar, sahil bandı, pazar yerleri ve etkinlik alanlarında görev yapan motosikletli zabıta ekipleri kolay hareket edebildikleri için vatandaşlara daha hızlı hizmet sunuluyor.



Motosikletli zabıta ekipleri kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık, çevre kirliliği ve izinsiz faaliyetlerle ilgili denetimlerini daha etkin gerçekleştirirken vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde müdahale ediyor.





Ayrıca pazar yerleri, okul çevreleri, parklar ve meydanlarda düzenli devriye gezerek kamu düzeninin korunmasına katkı sağlıyor.





Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de görev yapan motosikletli zabıta ekipleri, gerektiğinde ilgili kurumlarla iletişim kurarak ilk müdahale süreçlerine destek veriyor.







