Samsun'da nesli tehlike altındaki mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a salındı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen, "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında nesli tehlike altında olan mersin balığı yavruları, Samsun'da Yeşilırmak'a bırakıldı.



Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan 15 bin karaca mersin balığı ve 15 bin sivri burun mersin balığı yavrusu, proje kapsamında Yeşilırmak'a salındı.



Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, basın mensuplarına, Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı alanında Türkiye'de ön sıralarda yer aldığını söyledi.



Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarında bulunan lagün gölleri, Derbent, Altınkaya baraj gölleri, Ladik Gölü gibi iç su rezervlerine sahip Samsun'un Karadeniz'e yaklaşık 210 kilometre sahil şeridi bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bu da ilimizde su ürünleri yetiştiriciliğini ve avcılığını oldukça önemli hale getiriyor. İç sularda 25 göletimiz var. Bu göletlere son 5 yılda 13 milyona yakın sazan balığı yavrusu bıraktık. 2023 ve 2024 yıllarında 5 biner olmak üzere 10 bin mersin balığını Yeşilırmak Nehri'ne bırakmıştık. Bugün de 30 bin mersin balığını Yeşilırmak'a bırakıyoruz." dedi.



Yılmaz, hedeflerinin iç su kaynaklarındaki stokların korunması, sürdürebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Mersin balığı gerek eti gerekse havyarı olsun, çok kaliteli bir balık. Nesli artık yok olmaya başlayan bir balık. Bu kapsamda bakanlığımız neslinin sonraki nesillere aktarılmasına yönelik çalışma yürütüyor. Son 30 yılda dünyada mersin balığının yetiştiriciliği de yapılmaya başlandı. Dünyada en çok Çin'de yetiştiriliyor. Ülkemizde de son 2-3 yıl içinde mersin balığının yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu, doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması bakımından önemli. Bu balıklar denizde yaşamına devam edecek. Her ne kadar nehre bırakmış olsak bile denize gitmek suretiyle orada yaşamına devam edecek. 7-8 yıl gibi sürede üreme olgunluğuna geldiğinde tekrar nehirlere gelmek suretiyle üreme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Tekrar denize gidip yaşam döngüsüne devam ediyor."



Mersin balığının Karadeniz'deki yaşam döngüsünün takip edildiği projenin Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Türkiye'de devam ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Sinop Üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı, mersin balığının Karadeniz'deki yaşam döngüsünün takip edildiği proje var. Bu projede biz de destek veriyoruz. Mersin balığının ülkemizde Karadeniz kıyılarında yaşadığını biliyoruz. Sakarya'da Karasu Nehri'nde ve ilimizdeki Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinde üreme faaliyetlerini yoğun olarak gerçekleştiriyor. Balıkçılarımıza da özellikle bir hususu söylemek istiyorum. Mersin balığının avlanması yasak. Mersin balığının ağlarına takıldığı durumlarda bu balığı tekrar denize bırakmaları gerekiyor. Balıkçılarımızdan, bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti bundan sonraki süreçte de göstermelerini bekliyoruz."



