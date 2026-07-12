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        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

        Uğur B. (34) yönetimindeki 55 ATH 237 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Etyemez Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Çetin A'nın (63) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Nadime A. (55) ve Tanem A. (12) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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