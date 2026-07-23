Samsun'da tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Atakum ilçesinde M.E.Ö. ile C.Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö. yanındaki silahla C.Z'yi her iki bacağından yaraladı. Şüpheli, olayın ardından araçla bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahı olay yerinin yakınında ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, kaçan şüpheli M.E.Ö. kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.
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