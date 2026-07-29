Samsun'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. S.K. (42) yönetimindeki 65 AAF 151 plakalı hafif ticari araç, Adatepe Mahallesi Pancar Kantarı mevkisinde takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ş.K. (40), R.Y. (47), Y.E.K. (7) ve M.E.K. (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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