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        Samsun'da Tohum Eleme Tesisi hizmete açıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "Sağlıklı Yeşeren Tohumlar Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Tohum Eleme Tesisi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Samsun'da Tohum Eleme Tesisi hizmete açıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "Sağlıklı Yeşeren Tohumlar Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Tohum Eleme Tesisi törenle hizmete açıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) finansmanıyla hayata geçirilen tesis için açılış töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Vezirköprü Ziraat Odası Genel Sekreteri Muhsin Kaya, tesisin kamu kurumları ile çiftçiler arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu söyledi.

        Çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi daha ileriye taşımaya devam edeceklerini belirten Kaya, tesisin Vezirköprü ve Samsun'a hayırlı olmasını diledi.

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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş da Samsun'un tarımsal üretim açısından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

        Kentin yaklaşık yüzde 48'inin tarıma elverişli olduğunu aktaran Çamaş, Bafra'dan Vezirköprü'ye, Ayvacık'tan Terme'ye, Salıpazarı'ndan Asarcık'a kadar kent genelinde tarımsal üretim, hayvancılık ve sanayinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise Samsun'da gerçekleştirilen projelere destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Üreticilerin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Gültekin, tesislerin önemli olduğunu ancak üretici ve çiftçilerin daha büyük değer taşıdığını belirtti.

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        Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Vezirköprü Ziraat Odası arasında protokol imzalandı.

        Kurdele kesiminin ardından eleme makinesi çalıştırılarak tesiste ilk tohum eleme işlemi gerçekleştirildi.

        Törene Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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