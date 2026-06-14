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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1915 sentetik ecza hap, 51,50 gram sentetik uyuşturucu, ⁠200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, ⁠77,50 gram kokain, ⁠35,66 gram eroin, ⁠63,33 gram esrar, ⁠hassas terazi, ⁠2 uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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