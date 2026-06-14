Samsunlu sporcu Yasin Muhittin Can dünya şampiyonu oldu

Samsunlu sporcu Yasin Muhittin Can, Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversite Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.



Brezilya'nın Brasilia kentinde 8-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Uslu Spor Kulübü sporcusu Yasin Muhittin Can, 57 kilo kategorisinde rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Şampiyonada Macaristan, Suudi Arabistan Krallığı ve Ukrayna'dan rakipleriyle karşılaşan Can, tüm müsabakalarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.



Sporcunun antrenörü Mehmet Ali Uslu, elde edilen başarının uzun ve disiplinli bir çalışma sürecinin sonucu olduğunu belirtti.



Uslu, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonda kazanılan dünya şampiyonluğunun hem kulüp hem de Türkiye adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.







