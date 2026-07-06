Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 478 gram sentetik uyuşturucu, 46 sentetik ecza, uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda C.Ş. (26) gözaltına alındı.

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