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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.


        Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir kişinin adresinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 35 kök kenevir, 150 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 litre besleyici gübre ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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