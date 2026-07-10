Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 268 sentetik ecza hapı, 121,91 gram sentetik uyuşturucu, 4,960 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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