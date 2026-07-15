Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Çarşamba ve Havza ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 bin 659 sentetik ecza hapı, 165,72 gram esrar, 126,85 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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