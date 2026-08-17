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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 186 sentetik ecza hapı, 905,7 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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