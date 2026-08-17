Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 186 sentetik ecza hapı, 905,7 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

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