Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Aramalarda, 16 bin 865 sentetik ecza, 135 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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