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        Samsun'da valiliğin uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

        Samsun'un Atakum ilçesinde valiliğin denize girilmemesi yönündeki uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Samsun'da valiliğin uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

        Samsun'un Atakum ilçesinde valiliğin denize girilmemesi yönündeki uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Taflan yakınlarında serinlemek için denize giren A.A. ve A.A. ile E.K, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

        Cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan 3 kişiye, 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahale yapıldı.

        Boğulma tehlikesi geçirenlerden E.K. sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, 25 Ağustos Salı günü il genelinde dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtilerek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri uyarısında bulunulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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