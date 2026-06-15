Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da vatandaşlardan jandarmaya sürpriz kutlama

        Samsun'da vatandaşlardan jandarmaya sürpriz kutlama

        Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayanlar, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeline Türk bayraklarıyla sürpriz karşılama programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Samsun'da vatandaşlardan jandarmaya sürpriz kutlama

        Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayanlar, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeline Türk bayraklarıyla sürpriz karşılama programı düzenledi.

        Sancar Mahallesi'ne gelen jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılandı.

        Etkinliğin organizasyonunda yer alan Bekir Dok, yaptığı açıklamada, jandarmanın huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu belirterek, "Huzurumuzu sağlayan, canımızı emanet ettiğimiz jandarmamızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İyi ki varlar." dedi.

        Programda jandarma personeli ile mahalle sakinleri samimi bir ortamda bir araya gelirken, günün anısına pasta kesildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

        Etkinliğe Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker ve Alaçam Merkez Karakol Komutanlığı personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç tutuklandı
        Terme'de 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti
        Terme'de 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti
        Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
        Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
        10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
        10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
        Samsun'da 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
        Samsun'da 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
        Atakum Belediyesi Halk Oyunları Şenliği sahilde yöresel rüzgarlar estirdi
        Atakum Belediyesi Halk Oyunları Şenliği sahilde yöresel rüzgarlar estirdi