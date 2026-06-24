Samsun'da yamaçtan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Asmapınar Mahallesi Şatırlı Sokak'taki evinden tarlasına gitmek üzere ayrılan Şükrü Ünlütürk'ten (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışması sonucu Ünlütürk'ün yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandığı belirlendi. Yaşamını yitirdiği tespit edilen Ünlütürk'ün cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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