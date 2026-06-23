Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da yaralanan traktör sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Samsun'da yaralanan traktör sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Samsun'da yaralanan traktör sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        ​Alınan bilgiye göre, Gökçeboğaz Mahallesi'nde Salih Uyanık'ın (65) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

        ​İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Uyanık, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Yaşlılar için "Nefes" merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı
        Yaşlılar için "Nefes" merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı
        Annesinden öğrendiği sanatı yaşatıyor
        Annesinden öğrendiği sanatı yaşatıyor
        Büyükşehir "nefes" oluyor Yaşlı Koordinasyon ve Yaşam Merkezi hizmete açıld...
        Büyükşehir "nefes" oluyor Yaşlı Koordinasyon ve Yaşam Merkezi hizmete açıld...
        814 kilometre pedal çevirip akrabalarını ziyaret ediyor
        814 kilometre pedal çevirip akrabalarını ziyaret ediyor
        Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, emekli komiser yardımcısı öldü
        Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, emekli komiser yardımcısı öldü
        Gençlerle buluşan Bayhan: "Şarkılara dalıp gidiyorum"
        Gençlerle buluşan Bayhan: "Şarkılara dalıp gidiyorum"