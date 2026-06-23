Samsun'da yaralanan traktör sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. ​Alınan bilgiye göre, Gökçeboğaz Mahallesi'nde Salih Uyanık'ın (65) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. ​İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Uyanık, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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