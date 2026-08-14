Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle "denize girmeyin" uyarısı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre 14-17 Ağustos'ta il genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metreye, rüzgar hızının ise 25 deniz miline ulaşması bekleniyor.

Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle pazartesi gününe kadar denize girilmemesi istendi.

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