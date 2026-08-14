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        Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle "denize girmeyin" uyarısı

        Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle pazartesi gününe kadar denize girilmemesi istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle "denize girmeyin" uyarısı

        Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle pazartesi gününe kadar denize girilmemesi istendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre 14-17 Ağustos'ta il genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metreye, rüzgar hızının ise 25 deniz miline ulaşması bekleniyor.

        Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan pazartesi gününe kadar denize girmemeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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