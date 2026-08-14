Samsun'da otizmli çocuklar atlı terapiyle buluşuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Otizm Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde eğitim alan çocukları atlı terapi etkinlikleriyle buluşturuyor.

Merkezde eğitim alan 413 çocuk, belirlenen program doğrultusunda belirli aralıklarla Büyükşehir Belediyesine ait Atlı Spor Tesisleri'nde binicilik deneyimi yaşıyor.

Uzmanlar ve eğitmenler eşliğinde tesisleri gezen çocuklardan bazıları atları sevip beslerken bazıları da binicilik yapıyor.

Etkinliklerle çocukların sosyal becerilerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin geliştirilmesi ve farklı ortamlara uyum sağlamalarına katkı sunulması amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra spor, kültür ve farklı sosyal etkinlikler de düzenliyor.

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Otizm Koordinasyon ve Yaşam Merkezi aracılığıyla yürütülen program kapsamında çocukların farklı etkinliklerle sosyalleşmelerine ve yeni deneyimler kazanmalarına imkan sağlanıyor.