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        Samsun'da zırhlı polis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, zırhlı polis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Samsun'da zırhlı polis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, zırhlı polis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Samsun Özel Harekat Bölge Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile sürücüleri öğrenilemeyen 48 SM 755 plakalı minibüs ve 55 APJ 54 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi çevre yolu otogar yakınlarında çarpıştı.

        Hafif yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kazadan dolayı Samsun Ordu kara yolunun merkez istikametinde araç kuyruğu oluştu.

        Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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