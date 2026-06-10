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        Samsun'da minik öğrenciler "Yörelerle Dans" projesiyle farklı kültürleri sahneye yansıttı

        Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulunda yürütülen "Yörelerle Dans Projesi"nin kapanış programında minik öğrenciler farklı kültürleri yöresel kıyafet ve danslarıyla sahneye taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Samsun'da minik öğrenciler "Yörelerle Dans" projesiyle farklı kültürleri sahneye yansıttı

        Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulunda yürütülen "Yörelerle Dans Projesi"nin kapanış programında minik öğrenciler farklı kültürleri yöresel kıyafet ve danslarıyla sahneye taşıdı.

        Atasahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda minikler giydikleri yöresel kıyafetlerle Kafkaslar, Karadeniz, Balkanlar ve İspanya gibi farklı birçok kültürü katılımcılara yansıttı. Ayrıcı öğrencilerin Anadolu Ateşi ve dans koreografileri de beğeni topladı.

        Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulu öğrencilerinin, öğretmenleri rehberliğinde yıl boyunca hazırladıkları halk oyunları, dans koreografileri ve koro etkinlikleri izleyicilerden beğeni topladı. Miniklerin semazen gösterisinin ardından Türk bayrağı açması da büyük alkış aldı.

        Program sonunda Grup Destan'ın "Türkiye" şarkısına ise tüm öğrenciler ve salon eşlik etti.

        Anaokulu Müdürü Fatih Bengü, program öncesi yaptığı konuşmada, okulları tarafından yürütülen "Yörelerle Dans Projesi"nin 6 aylık emek ve çalışma sonucu bugünlere geldiğini söyledi.

        Bengü, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Maarif Atakum Projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen proje ile öğrencilere kültürel ve geleneksel sanat değerlerinin, yöresel halk oyunları ve dansların eğlenceli bir öğrenme süreciyle öğretilmesi hedeflendi." dedi.

        Fatih Bengü, proje kapsamında ayrıca öğrencilerin öz güven ve sorumluluk bilinci kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandığını vurguladı.

        Programa, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kenan Arslan ve Neşe Özşay, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, şube müdürleri Fatih Mehmet Öztürkçe ve Ali Savaş, okul müdürleri ile veliler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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