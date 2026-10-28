Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser verecek

İki bölümden oluşan konserde "Mavi Gezegen", "Uçurtma", "Çağrı", "Sakarya Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Düş", "Sevgiyle Sarıl", "Gençlik Marşı" ve "10. Yıl Marşı" adlı eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında hazırlanan konserde SAMDOB'un 56 kişilik Çocuk Korosu ile 14 kişilik Çocuk Balesi olmak üzere toplam 70 çocuk sahne alacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verecek.

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