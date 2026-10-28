Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Samsun'da söyleşide okurlarıyla buluştu

Haçlı seferlerinin tarihsel arka planı üzerine değerlendirmelerde bulunan Sırma, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Sırma, Haçlı seferlerinin tarihsel sürecine ve nedenlerine ilişkin bilgi verdi.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Samsun'da "Haçlı saldırıları" konulu söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

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