Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Operasyonda aralarında haklarında uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 1112 uyuşturucu hap, ⁠12,29 gram sentetik uyuşturucu, ⁠3 gram kokain, ⁠2 hassas terazi, ⁠2 uyuşturucu kullanma aparatı, ⁠2 ruhsatsız tabanca ve ⁠60 fişek ele geçirildi.

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