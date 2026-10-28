OMÜ heyeti Pekin'de Türkiye-Çin akademik iş birliklerini görüştü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, Çin temasları kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal'ı ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye ile Çin arasındaki yükseköğretim ilişkileri, üniversiteler arası iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile ortak akademik çalışmalar ele alındı. Görüşmede, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve üniversiteler arasında yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. OMÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, nazik ev sahipliği dolayısıyla Büyükelçi Selçuk Ünal'a teşekkür etti.