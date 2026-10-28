Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:12 Güncelleme:
        AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milletin istiklalinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya duyurduğu Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını belirtti.

        Türkiye'yi kardeşlik içinde, bir ve beraber olarak daha güçlü yarınlarına taşıyacaklarını vurgulayan Karaaslan, "Tarihin her döneminde yeniden doğmayı, daha güçlü bir başlangıç yapmayı başarmış bir milletiz. Bugün de yüzlerce yıllık şanlı mazimize yakışır şekilde yeni başarılar kazanacağımız daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Cumhuriyetimizi bilimde, sanatta, üretimde, teknolojide daha da ileriye taşımak için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Bu toprakları bize vatan kılan, canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, istiklalimiz için büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Karaaslan, asırlardır hem tarih sahnesinde güçlü şekilde var olan hem de tarihin akışına yön veren bir millet olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayisinden dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye her alanda ezber bozan atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Terme'de Şanlı Türk Bayrağı Sergisi düzenlendi
        Terme'de Şanlı Türk Bayrağı Sergisi düzenlendi
        Havza'da özel öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Havza'da özel öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Samsunspor yeni başlangıç peşinde
        Samsunspor yeni başlangıç peşinde
        Şehir yaşamını bırakıp kırsal mahalleye yerleşen çift kaz üreticisi oldu
        Şehir yaşamını bırakıp kırsal mahalleye yerleşen çift kaz üreticisi oldu
        Igor Drapinski: "Kimseden korkmuyoruz"
        Igor Drapinski: "Kimseden korkmuyoruz"
        Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu
        Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu