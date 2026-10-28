Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Şehir yaşamını bırakıp kırsal mahalleye yerleşen çift kaz üreticisi oldu

        Şehir yaşamını bırakıp kırsal mahalleye yerleşen çift kaz üreticisi oldu

        İLYAS GÜN - Samsun'da şehir yaşamını geride bırakarak 4 yıl önce kırsal bir mahalleye yerleşen Burak ve Ebru Şahinkaya çifti, yaklaşık 600 kazın bulunduğu bir çiftlik kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Şehir yaşamını bırakıp kırsal mahalleye yerleşen çift kaz üreticisi oldu

        İLYAS GÜN - Samsun'da şehir yaşamını geride bırakarak 4 yıl önce kırsal bir mahalleye yerleşen Burak ve Ebru Şahinkaya çifti, yaklaşık 600 kazın bulunduğu bir çiftlik kurdu.

        Samsun'da uzun yıllar petshop işleten Burak Şahinkaya ile eşi Ebru Şahinkaya, 4 yıl önce 2 çocuklarıyla Kavak ilçesine bağlı kırsal Hacılı Mahallesi'ne yerleşti.

        Önce Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kaz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 2023 yılında hibe olarak 50 kaz alan Şahinkaya çifti, talep olması üzerine kaz sayısını zamanla yaklaşık 600'e çıkardı.

        Şahinkaya çifti, eti için yetiştirdiği kazların yavrularını da satarak gelir elde ediyor.

        REKLAM

        Burak Şahinkaya, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla bavullarını toplayıp 2022 yılında kırsal mahallelerine yerleştirdiklerini söyledi.

        Eşinin ve çocuklarının kısa zamanda bölgeye alıştığını belirten Şahinkaya, "Benim çocukluk hayalim kaz bakmaktı. Birkaç kazla başladım. Büyükşehir Belediyesinden 2023 Mayıs ayında 50 kaz hibesi aldım. Bu kazları çoğaltarak 200, 300, 400 derken yaklaşık 600 damızlık bulunan bir çiftlik haline geldik." dedi.

        Kavak ilçesinde kaz yetiştiriciliğiyle ilgili kooperatif kurma kararı da aldıklarını dile getiren Şahinkaya, "Çocukluğumuzda köylerdeki evlerde en az 20-30 veya 50 kaz olurdu. Sonra bir baktık ki köyde kimsede kaz yok. Biz kaz üretmeye başladıktan sonra etrafımızdaki insanlar da baktılar bu işte güzel ekmek var, ek gelir oluyor, şu anda sadece bizim köyde 6-7 hane kaz üretimine başladı. Kavak ilçesinde 100-150 kişiyi kaz işine soktuk. Sektörü canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin de kaz üretiminin artırılması konusunda kendilerine destek verdiğine işaret eden Şahinkaya, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kooperatife ait damızlık işletme, kuluçhane ve kesimhane kurma projemiz var. 2027 yılında inşallah faaliyete başlayacağız. Şu an için kesimhanemiz olmadığı için yavru satışı yapıyoruz. Hedefimiz, kazı et haline dönüştürmek. Yani marketlere girmek istiyoruz parça şeklinde. Şu anda Türkiye'de kazlar bütün olarak satılıyor. O da insanların alım gücünü zorluyor. Biz bunu parçalayıp​​​​​​​ satışını yapmak istiyoruz."

        - "Burada hem ticari hem de manevi olarak oldukça keyifliyiz"

        REKLAM

        Ebru Şahinkaya ise ilk yıllarında kaz, ördek ve tavuk yetiştirmeyi denediklerini, araştırmaları sonucunda hem ticari anlamda karlı hem de daha keyifli olduğu için kaz bakmaya karar verdiklerini anlattı.

        Kırsal bölgeye göç etmelerini tetikleyen sürecin pandemi dönemi olduğuna dikkati çeken Şahinkaya, "O süreçte köydeydik ve bizim için çok keyifli geçti. Bir sene boyunca Samsun'daki evimizi, iş yerimizi kapatmadık. Burada her şeyin daha iyi olduğunu, özellikle çocuklarım için daha verimli olduğunu fark edince tamamen oradaki hayatımızı bırakıp buraya yerleştik. Burada hem ticari hem de manevi olarak oldukça keyifliyiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kaz bakarken çok zorlanmadıklarını vurgulayan Şahinkaya, "Sezon sezon bazen yoğunluk oluyor, yumurtlama dönemlerinde, civciv çıkarma dönemlerinde. Onun dışında bir zorluğu yok. Köye yerleşecek insanlara benim gibi cesaretli olmalarını öneriyorum. Çünkü bu iş cesaret işi. Aynı zamanda karı kocanın ikisinin de köyü sevmesi lazım. Ne kadar keyifli olsa da zaman zaman, özellikle kış döneminde zorlukları oluyor. Bunların bilincinde olurlarsa köyde yapacakları işlerden kazanmama şansları yok ticari anlamda." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        OMÜ heyeti Pekin'de Türkiye-Çin akademik iş birliklerini görüştü
        OMÜ heyeti Pekin'de Türkiye-Çin akademik iş birliklerini görüştü
        OMÜ'ye Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ödülü
        OMÜ'ye Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ödülü
        AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kaymakamın girişimiyle kurtuldu: Odun diye satılan üç asırlık caminin ibret...
        Kaymakamın girişimiyle kurtuldu: Odun diye satılan üç asırlık caminin ibret...
        Bafra'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"
        Bafra'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"
        Terme'de Şanlı Türk Bayrağı Sergisi düzenlendi
        Terme'de Şanlı Türk Bayrağı Sergisi düzenlendi