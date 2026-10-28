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        OMÜ'ye Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ödülü

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, kalite güvencesi süreçlerini tamamlayan yükseköğretim programlarına sahip 30 üniversiteye 'Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu' kullanım hakkı verildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) de elde ettiği bu başarıyla yükseköğretimde kalite ve mezun yeterliliklerinin tanınırlığı alanındaki çalışmalarını bir kez daha ortaya koydu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:30 Güncelleme:
        OMÜ'ye Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ödülü

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, kalite güvencesi süreçlerini tamamlayan yükseköğretim programlarına sahip 30 üniversiteye ‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu’ kullanım hakkı verildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) de elde ettiği bu başarıyla yükseköğretimde kalite ve mezun yeterliliklerinin tanınırlığı alanındaki çalışmalarını bir kez daha ortaya koydu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla düzenlenen TYÇ Logo Kullanım Hakkı Buluşması’nda OMÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten temsil etti. Kesten, ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem’in elinden aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 20 yıllık kurumsal birikiminin akademi dünyasıyla buluşturulduğu programda, TYÇ logosu kullanım hakkı kazanan üniversiteler bir araya geldi. OMÜ’nün de bu üniversiteler arasında yer alması, eğitim kalitesinin güvence altına alınması ve mezunların sahip olduğu yeterliliklerin tanınırlığının artırılması yönündeki çalışmalarının önemini ortaya koydu.

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        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, farklı öğrenme yollarıyla kazanılan yeterlilikleri ortak bir yapı altında buluşturarak eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. TYÇ logosu ise ilgili yükseköğretim programlarının kalite güvencesi kapsamında değerlendirildiğini ve bu programlardan kazanılan yeterliliklerin tanınırlığının desteklendiğini gösteriyor.

        Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 162 üniversitedeki ilgili yükseköğretim programlarının yeterliliklerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ne(TYÇ) yerleştirildiğini ve bu programların TYÇ logosu kullanım hakkı kazandığını söyledi.

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        OMÜ, TYÇ logosu kullanım hakkıyla eğitimde kaliteyi önceleyen, mezunlarının yeterliliklerinin tanınırlığını önemseyen ve üniversite eğitimi ile çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor.

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