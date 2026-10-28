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        Havza'da özel öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Havza'da özel öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından kutlama programı düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen programda özel öğrenciler tarafından şiirler okundu, Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteriler sahnelendi.

        Programa öğrenci velileri ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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