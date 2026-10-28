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        Bafra'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"

        Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Bafra'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"

        Samsun’un Bafra ilçesinde Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları başladı. Kaymakamlığın organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan ilçe protokolü ve vatandaşlar, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde yürüyüşe başladı. Büyük ilgi gören Cumhuriyet Yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ise saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

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        Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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